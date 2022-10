Grote brand in winkelstraat in binnenstad van Gorinchem geblust

In een winkelstraat in de historische binnenstad van Gorinchem heeft afgelopen nacht een zeer grote brand gewoed. Volgens de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid ontstond de brand in een dönerzaak aan de Westwagenstraat. Rond 2.30 uur werd het sein brand meester gegeven.

Alle bezoekers konden het restaurant op tijd verlaten. Twee van hen moesten ter plekke worden behandeld omdat zij rook hadden ingeademd. De bewoners van omliggende panden werden geëvacueerd.

De hulpdiensten rukten met groot materieel uit om de brand te blussen. De bestrijding van het vuur was lastig omdat de brandhaard zich in de vloeren van het oude pand bevond, liet de brandweer aan persbureau ANP weten.

De oorzaak van de brand was een vlam in een frituurpan in de keuken, meldde de veiligheidsregio. Burgemeester Reinie Melissant van de gemeente Gorinchem kwam ter plaatse om te spreken met de gedupeerden.