Grote brand in winkelstraat in binnenstad van Gorinchem

In een winkelstraat in de binnenstad van Gorinchem woedt sinds gisteravond een zeer grote brand. Volgens de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid ontstond de brand in een dönerzaak aan de Westwagenstraat.

Alle bezoekers konden het restaurant op tijd verlaten. Twee van hen moesten ter plekke worden behandeld omdat zij rook hadden ingeademd. De bewoners van omliggende panden zijn inmiddels geëvacueerd.

De hulpdiensten rukten met groot materieel uit om de brand te blussen. Een woordvoerder van de brandweer zegt tegen persbureau ANP dat het vuur in de vloeren zit en daardoor lastig onder controle te krijgen is. De brandbestrijding gaat vermoedelijk nog wel enige tijd duren.

De oorzaak van de brand is een vlam in een frituurpan in de keuken, laat de veiligheidsregio weten. Burgemeester Reinie Melissant van de gemeente Gorinchem kwam ter plaatse om te spreken met de gedupeerden.

Omwonenden die last hebben van de rook, worden aangeraden om de deuren en ramen voorlopig dicht te houden.