Einde tijdperk: Rebellin (51) hangt eindelijk zijn fiets aan de wilgen, toch?

En Rebellin? Die is nooit gestopt. Althans, niet als het aan hem lag. Vorige week gaf hij zelfs nog acte de présence bij het WK gravel in zijn thuisregio Veneto.

De beroemdste bordjessprint in het wielrennen, die tussen Bartoli en Vandenbroucke op de Côte de la Redoute, vond plaats in 1999. Tien jaar later werd het levenloze lichaam van Vandenbroucke gevonden in een hotel in Dakar, Senegal.

Boogerd reed zijn laatste koers in 2007. Paulo Bettini werd in 2010 bondscoach van Italië, maar is dat ook al ruim acht jaar niet meer.

Het WK gravel was het begin van een feestweek: eigenlijk zou de Giro del Veneto afgelopen woensdag zijn laatste koers zijn, maar dat stelde hij nog een paar dagen uit.

De reden: in het weekend konden er meer mensen komen kijken.

Amstel Gold Race

Rebellin werd prof in 1992 en won zijn eerste koers een jaar later, het eindklassement van de Duitse Hofbrau Cup. Daarna volgden nog 60 overwinningen, de laatste in 2017 in de Ronde van Iran. Maar dat is niet de reden, waarom we hem herinneren.

Wel vanwege die wonderweek in 2004, toen hij de Amstel Gold Race, de Waalse Pijl én Luik-Bastenaken-Luik wist te winnen. In de Amstel én in Luik klopte hij Boogerd in de sprint.