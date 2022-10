Geen WK-medaille Bouwmeester, Jonker eindigt knap op zesde plaats

Zeilster Marit Bouwmeester is er niet in geslaagd een medaille te veroveren bij de WK in de Laser Radial-klasse in het Amerikaanse Galveston Bay. Ze zakte na de twee races op de slotdag van de zevende naar de negende plaats.

Maxime Jonker ging haar voorbij en werd zesde. Een knappe prestatie, omdat zij vroeg in het toernooi voor een race een diskwalificatie kreeg.

Viervoudig wereldkampioene

Bouwmeester, die olympisch goud won in 2016, tweede werd bij de Spelen in 2012 en in Tokio goed was voor brons, ging na de tweede dag nog aan kop. De viervoudig wereldkampioene viel naar eigen zeggen daarna terug door iets te harde wind.

Jonker won zaterdag de achtste race en werd zondag tweede in de laatste race.

De Deense Anne-Marie Rindom ging met de wereldtitel aan de haal.

Voorafgaand aan de WK spraken we met Marit Bouwmeester over hoe ze het moederschap combineert met topsport.