Kökcü en El Yaakoubi laten zich regenboogband niet opdringen: 'Moeilijke gesprekken'

Orkun Kökcü is en blijft de aanvoerder van Feyenoord, ook al weigerde hij met een regenboogband aan te treden in de wedstrijd tegen AZ. Ook Excelsior-captain Redouan El Yaakoubi deed de regenboogband niet om, hij droeg 'respect' op zijn arm. Feyenoord wilde de boodschap van de lhtb-gemeenschap wel uitdragen, maar zeker ook het standpunt van Kökcü respecteren. En daarom ging Gernot Trauner in Alkmaar met de symbolische band om zijn arm als captain van Feyenoord 1 het veld op. Gespreksstof voor een week Directeur Dennis te Kloese vreest dat deze actie de hele week voor gespreksstof zorgt. "En daar zullen we actief aan deelnemen", beloofde hij. "Terecht dat er heel veel over te doen is. Het is een thema waar we binnen de club ook veel mee bezig zijn geweest." Kökcü liet een kleine week geleden doorschemeren dat hij het niet zag zitten met de regenboogband te spelen. "Ik kreeg vrij snel het gevoel dat ik hem niet op andere gedachten kon brengen", merkte trainer Arne Slot. En ook Te Kloese werd als bestuurder bij de discussie betrokken: "Het zijn moeilijke gesprekken geweest." Bekijk hieronder de reacties van trainer Arne Slot en directeur Dennis te Kloese:

Kökcü liet weten iedereen ongeacht religie, achtergrond of voorkeur te respecteren. Maar de Turkse middenvelder wilde niet het uithangbord zijn van een actie rond coming-outdag, vooral vanwege zijn geloofsovertuiging. En hij was niet de enige. Excelsior in dezelfde situatie Excelsior werd met hetzelfde dilemma opgezadeld, maar loste het anders op. Redouan El Yaakoubi bleef wel gewoon aanvoerder in de wedstrijd tegen Ajax, maar speelde niet met de regenboogband. "Ik denk dat het niet helpt om een andere aanvoerder te kiezen." "Ik heb ervoor gekozen om een andere boodschap te geven. Meer allesomvattend", verklaarde de verdediger de tekst 'respect' op zijn band. "Het gaat erom dat iedereen respect voor elkaar moet hebben. Niet alleen een groepering of een bepaald thema. Er is meer problematiek in de wereld waar we het over kunnen hebben." Bekijk hier de uitleg van Redouan El Yaakoubi:

De aanvoerder van Excelsior vertelt na de wedstrijd tegen Ajax waarom hij een andere aanvoerdersband draagt. - NOS