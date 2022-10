Kökcü en El Yaakoubi dragen regenboogband niet: gemiste kans of alle begrip?

Dit artikel is deels een verslag van een van de gesprekken in het opiniërende voetbalpraatprogramma Studio Voetbal. Onderaan dit artikel zijn video's terug te vinden van andere gesprekken. Presentator Gert van 't Hof nam met Pierre van Hooijdonk, Ibrahim Afellay, Karim El Ahmadi en NOS-commentator Jeroen Grueter de voetbalweek door. Kijk de hele uitzending hier terug.

Met de OneLove-aanvoerdersband om de arm van alle aanvoerders in het betaalde voetbal hoopte de KNVB een krachtig signaal af te geven. Een signaal van eensgezindheid over verbinding, ongeacht afkomst, kleur, genderidentiteit of seksuele geaardheid, een statement tegen alle vormen van discriminatie. Afgelopen voetbalweekend ging in het kader van coming-outdag vooral over homo-acceptatie. Beladen discussie Niet alle aanvoerders stonden achter het dragen van een regenboogband. Feyenoorder Orkun Kökcü weigerde de band te dragen en Excelsior-captain Redouan El Yaakoubi droeg een alternatieve versie. "Heel jammer", zei Pierre van Hooijdonk in Studio Voetbal. "Een gemiste kans." Ibrahim Afellay was het niet met Van Hooijdonk eens. "We hebben het altijd over begrip. Kökcü geeft duidelijk aan dat hij alle begrip heeft. Het feit dat je ergens niet voor staat, betekent niet dat je geen respect hebt. Laten we ook begrip opbrengen voor zijn standpunt." Van Hooijdonk: "Ik heb respect voor zijn keuze, maar begrijp het niet." Kijk hieronder naar twee fragmenten uit de uitzending van Studio Voetbal over de weigering van Kökcü de regenboogband te dragen.

Feyenoord wilde de boodschap van de lhtb-gemeenschap wel uitdragen, maar zeker ook het standpunt van Kökcü respecteren. En daarom ging Gernot Trauner tegen AZ met de symbolische band om zijn arm als captain van Feyenoord 1 het veld op. Gespreksstof voor een week Directeur Dennis te Kloese vreest dat deze actie de hele week voor gespreksstof zorgt. "En daar zullen we actief aan deelnemen", beloofde hij. "Terecht dat er heel veel over te doen is. Het is een thema waar we binnen de club ook veel mee bezig zijn geweest." Kökcü liet een kleine week geleden doorschemeren dat hij het niet zag zitten met de regenboogband te spelen. "Ik kreeg vrij snel het gevoel dat ik hem niet op andere gedachten kon brengen", merkte trainer Arne Slot. En ook Te Kloese werd als bestuurder bij de discussie betrokken: "Het zijn moeilijke gesprekken geweest." Bekijk hieronder de reacties van trainer Arne Slot en directeur Dennis te Kloese:

Kökcü liet weten iedereen ongeacht religie, achtergrond of voorkeur te respecteren. Maar de Turkse middenvelder wilde niet het uithangbord zijn van een actie rond coming-outdag, "Ik snap heel goed wat het belang is van deze actie, alleen voel ik mij door mijn geloofsovertuiging niet de aangewezen persoon om dit te supporten", zei Kökcü in een statement. Excelsior in dezelfde situatie Excelsior werd met hetzelfde dilemma opgezadeld, maar loste het anders op. El Yaakoubi bleef wel gewoon aanvoerder in de wedstrijd tegen Ajax, maar speelde niet met de regenboogband. "Ik denk dat het niet helpt om een andere aanvoerder te kiezen", zei de verdediger. "Ik heb ervoor gekozen om een andere boodschap te geven. Meer allesomvattend", verklaarde El Yaakoubi de tekst 'respect' op zijn band. "Het gaat erom dat iedereen respect voor elkaar moet hebben. Niet alleen een groepering of een bepaald thema. Er is meer problematiek in de wereld waar we het over kunnen hebben." Bekijk hier de uitleg van Redouan El Yaakoubi:

De aanvoerder van Excelsior vertelt na de wedstrijd tegen Ajax waarom hij een andere aanvoerdersband draagt. - NOS