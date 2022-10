Ajax speelt chagrijn van zich af met doelpuntenfestijn tegen Excelsior

Ajax heeft in de eredivisie het chagrijn van onder meer de 4-2 nederlaag tegen Napoli in de Champions League van zich af kunnen spelen. De ploeg van coach Alfred Schreuder was in Amsterdam veel te sterk voor Excelsior: 7-1.

Dankzij de overwinning neemt Ajax in de eredivisie de koppositie over van AZ. De Alkmaarse club verloor thuis met 3-1 van Feyenoord. Omdat PSV ook zijn duel met FC Utrecht won (6-1), is het verschil tussen de topvier van de eredivisie slechts twee punten.