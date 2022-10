Duizenden mensen demonstreren in Parijs tegen inflatie

Duizenden mensen zijn de straten van Parijs op gegaan om te protesteren tegen de stijgende prijzen. Hiermee wordt de druk op de regering van president Macron opgevoerd.

De actie voor onder meer loonsverhogingen werd georganiseerd door linkse oppositiepartijen. De organisatoren noemden het een mars tegen de hoge kosten van levensonderhoud en tegen passief handelen in de klimaatcrisis. De betogers eisten het bevriezen van prijzen van energie, huren en essentiële goederen.

Er werden vuilnisbakken in brand gestoken en vernielingen aangericht. Ondanks deze incidenten had de politie de situatie naar eigen zeggen onder controle.

Volgens organisatoren waren er meer dan 140.000 demonstranten, maar de politie houdt het tegen Franse media op ongeveer 30.000

'Chaos door Macron'

In een toespraak zei leider Mélenchon van de uiterst linkse partij La France Insoumise dat Macrons leiderschap Frankrijk in chaos heeft gebracht.

De coalitie van Macron verloor in juni de meerderheid in het parlement. Hierdoor is het voor hem moeilijker zijn beleid uit te voeren. Onder meer het begrotingsplan voor volgend jaar staat onder druk.

Verschillende vakbonden hebben opgeroepen tot een grote stakingsdag voor transportbedrijven. Die staat komende dinsdag op het programma.

In Frankrijk zijn er ook al enige tijd stakingen in de brandstofsector, waardoor er enorme benzinetekorten zijn. Hierdoor ontstonden bij benzinestations lange rijen met wachtende automobilisten.