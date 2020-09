Prinsjesdag zonder driewerf hoera, maar wel mét inhoud: wat weten we al?

Die inhoud zit traditiegetrouw in het koffertje dat de minister van Financiën morgen aanbiedt aan de Tweede Kamer. En net zo traditioneel ligt de Miljoenennota van tevoren al grotendeels op straat. Hieronder op een rijtje wat we al weten uit de plannen voor 2021:

Heel veel is al bekend dus, maar ongetwijfeld zitten er ook nog wat verrassingen in het koffertje van Hoekstra. Hoe of wat precies, wordt morgen rond 15.00 uur duidelijk, als de minister de stukken openbaart.

We beginnen online in de ochtend met een liveblog. Alle belangrijke momenten zijn live te volgen op NPO1, NPO Radio 1 en online in de app, op de site en op YouTube en Facebook.

De live tv-uitzending begint om 12.35 uur op NPO 1, op NPO 2 is die uitzending te zien met gebarentolk. Op NPO Radio 1 begint de speciale uitzending om 12.00 uur, om 16.00 uur begint Radio Tour de France, maar ook in die uitzending is nog veel aandacht voor Prinsjesdag. Aan het begin van de avond zijn de hoogtepunten van Prinsjesdag terug te zien in een uitzending om 18.10 uur op NPO 2.