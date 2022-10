Van Empel wint ook tweede wereldbekerveldrit en spoelt teleurstelling WK weg

Back-to-back wins for 🇳🇱 Fem van Empel as she beats Lucinda Brand and Annemarie Worst in Fayetteville! 🏆 #CXWorldCup pic.twitter.com/zw4hvI9RKm — UCI Cyclo-cross World Cup (@UCIcyclocrossWC) October 16, 2022

Op het door de eigenaars van supermarktketen Walmart gefinancierde parcours in Arkansas werd Marianne Vos afgelopen januari voor de achtste keer wereldkampioen. Dit jaar schittert Vos door afwezigheid bij de eerste wereldbekerwedstrijden in de Verenigde Staten. In Van Empel, volgend seizoen op de weg actief voor Jumbo-Visma, heeft Vos een waardig opvolger. Of beter, concurrent. Bovendien had Van Empel nog iets goed te maken in Fayetteville, want zij verloor er in januari haar wereldtitel bij de beloften aan Puck Pieterse. Nederlandse toppers Na de eerste ronde was al duidelijk dat ook de tweede wereldbekerwedstrijd tussen de Nederlandse toppers zou gaan. Van Empel en Brand reden vanaf de start vooraan, met aanvankelijk ook Ceylin Alvarado, Annemarie Worst, Denise Betsema en Inge van der Heijden. Betsema maakte een sterke indruk, maar kreeg materiaalpech en verloor zo de aansluiting bij de voorsten. Betsema wist wel aan te sluiten bij Worst en Van der Heijden en wist zo de schade op Van Empel en Brand te beperken.

Back To Back for Fem 🤯🔴



📍 Fayetteville#FightToTheFinish pic.twitter.com/CoYJCP1Nqg — Pauwels Sauzen - Bingoal (@PS_BG_CT) October 16, 2022

Vooraan sloeg Van Empel in de voorlaatste ronde een gat met Brand door technisch vaardig over de balkjes te springen, terwijl Brand met de fiets op de schouder de hindernis nam. Van Empel reed echter niet volle bak door en zo kon Brand terugkeren. Sterker, bij het horen van de bel sloten ook Betsema, Worst en Van der Heijden weer aan. Bij de balken herhaalde Van Empel haar truc en reed zo weer weg bij haar concurenten, maar Brand vond toch weer de aansluiting. Vinnig sprintje Kort voor het einde wist Worst toch nog aan te sluiten en zo gingen we af op een spannende sprint van drie. Brand nam de kop in het bochtige gedeelte, begon ook als eerste aan de korte eindsprint, maar werd toch duidelijk geklopt door haar jonge landgenote.

Alvarado, die vorige week knap tweede werd, werd nog verder teruggeworpen door een sputterend versnellingsapparaat, maar gaf niet op en knokte zich uiteindelijk naar de zesde plek. De Française Hélène Clauzel was de eerste niet-Nederlandse op plek zeven. Iserbyt wint ook in Fayetteville Bij de mannen was, bij afwezigheid van Mathieu van der Poel, Tom Pidcock en ook Lars van der Haar (vorige week nog derde in Waterloo, maar teruggekeerd naar Nederland om te trainen en bij zijn pasgeboren dochtertje te zijn), opnieuw sprake van een Belgisch feestje met Eli Iserbyt als winnnaar. Het Nederlandse talent Pim Ronhaar had zich wellicht in de strijd om de voorste plekken kunnen werpen, maar kreeg in de eerste ronde al te maken met materiaalpech. Ronhaar liet zijn fiets zelfs achter en ging te voet naar de materiaalpost, maar zou nooit meer in de buurt komen van de kop van de wedstrijd.

Bad luck for 🇳🇱 Pim Ronhaar who broke his chain just after the start. #CXWorldCup pic.twitter.com/yoA6m4dR0f — UCI Cyclo-cross World Cup (@UCIcyclocrossWC) October 16, 2022

Laurens Sweeck, Iserbyt (winnaar in Waterloo) en diens ploeggenoot Michael Vanthourenhout bleken al snel de beste, maar begonnen in de eindfase van de cross toch te veel naar elkaar te kijken. Jonge Amerikaan Brunner verrast Zoveel zelfs dat de onbekende 23-jarige Amerikaan Eric Brunner nog bijna wist aan te sluiten. Zover lieten de drie Vlamingen het niet komen. Bij het horen van de bel kwam Brunner op een meter of tien, maar toen Iserbyt het tempo weer omhoog stuwde, brak de veer bij Brunner. Ook voor Vanthourenhout ging het te snel en dus gingen de lange Sweeck en de kleine Iserbyt sprinten om de zege. Sweeck maakte er een lange sprint van, maar Iserbyt kwam er nog over. "Vooraf zou ik mijn kansen in de sprint tegen Sweeck schatten op 80/20 voor Laurens", vertelde Iserbyt. "Maar ik wist dat er tegenwind zou zijn, want ik had het nog doorgesproken vooraf met Fem van Empel. Ik denk dat we allebei de beste sprint hebben gereden, die we in ons hadden."