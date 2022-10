Van Empel ook de beste in tweede wereldbekerveldrit, op plek waar ze WK won

Op het door de eigenaars van supermarktketen Walmart gefinancierde parcours in Arkansas werd Marianne Vos afgelopen januari voor de achtste keer wereldkampioen. Dit jaar schittert Vos door afwezigheid bij de eerste wereldbekerwedstrijden in de Verenigde Staten.

In Van Empel, volgend seizoen op de weg actief voor Jumbo-Visma, heeft Vos een waardig opvolger. Of beter, concurrent. Bovendien had Van Empel nog iets goed te maken in Fayetteville, want zij verloor er in januari haar wereldtitel bij de beloften aan Puck Pieterse.