Real zegeviert in 250ste Clásico en neemt koppositie over van Barcelona

Real Madrid heeft de 250ste editie van El Clásico gewonnen van FC Barcelona: 3-1. Het duel in Bernabéu was niet alleen de klassieke strijd tussen de twee Spaanse grootmachten, maar het ging ook om de koppositie in LaLiga.

Het nog ongeslagen Real nam door de zege de eerste plaats over van Barça.

Effectief Real

De thuisploeg speelde zonder fratsen, maar gaf de bezoekers een les in effectiviteit. In de twaalfde minuut kreeg Real van Barcelona alle ruimte in de tegenaanval. Toni Kroos stuurde Vinícius Júnior weg, Sergi Roberto lette niet op en nadat de inzet van Vinícius door keeper Marc-André ter Stegen was gestuit, stond Karim Benzema volledig vrij voor de rebound.

Zo'n kans moet je Benzema niet geven. De Franse spits schoot de bal via Roberto in het doel.