'Heb Federer en Nadal gemist, maar de vrouwelijke top voor geen meter'

Zondagnacht om 04.30 uur deed Marcella Mesker na twee weken tennis kijken eindelijk het licht uit thuis: een historische editie van de US Open zat erop. Tijd om de balans op te maken. In New York werd het grandslamtoernooi in een coronabubbel afgewerkt. Geen publiek, amper pers, veel afzeggingen, de diskwalificatie van Novak Djokovic, maar vooral veel spelers die stonden te trappelen om weer wedstrijden te spelen. "De puurheid van de sport kwam naar boven zonder alle commerciële belangen. Er stonden telkens twee gladiatoren op de baan die tot het uiterste gingen om te winnen. De passie en emotie kwam uit de spelers zelf", zegt Mesker, die zelf in de jaren 80 proftennisster was en sinds 1987 tenniscommentator is voor de NOS. Federer en Nadal Vooraf werd er gesproken van een gedevalueerd toernooi vanwege de afwezigheid van Roger Federer en Rafael Nadal bij de mannen en zes toptienspeelsters - zoals Ashleigh Barty, Simona Halep en Kiki Bertens- bij de vrouwen. "Ik heb de kwaliteit van Federer en Nadal gemist, maar die zes toppers bij de vrouwen echt voor geen meter", gaat Mesker verder. Ze kreeg er een uitblinkende Jennifer Brady en Viktoria Azarenka voor terug, naast Naomi Osaka als winnares.

Mesker: "Het vrouwentoernooi was van zo'n hoog niveau, dat zie je ook aan alle cijfers. Hoge percentages, veel winners en minder fouten. Osaka is echt een kanjer. Haar uitstraling, originaliteit en maatschappelijke betrokkenheid. Ze is pas 22, die gaat nog veel grandslamtitels halen." Mannen vielen Mesker tegen Het niveau bij de mannen viel Mesker tegen. "Kijk maar naar de finale tussen Dominic Thiem en Alexander Zverev. De uitkomst was meer fouten dan winners. De dubbele fouten van Zverev en de dalen van Thiem, het was een matig niveau." Is het tennis dan wel in goede handen zonder Federer en Nadal? "Dat zal wel moeten. Thiem heeft al vaak gezegd: over twee jaar zijn ze er niet meer, dus wen er maar vast aan. Dat vind ik een realistische uitspraak."

