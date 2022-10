Camperbewoners ontmoeten elkaar: 'Dezelfde levensstijl en je leert van elkaar'

Nu het voor veel mensen moeilijk of onmogelijk is om een geschikte en betaalbare woning te vinden, zijn er mensen die kiezen om permanent vanuit een camper te leven. Op een kampeerboerderij in het Zuid-Hollandse Leimuiden kwamen zeven camperbewoners dit weekend bijeen. "Iedereen heeft een beetje dezelfde levensstijl en je leert van elkaar." Lana van der Reijden (24) woonde in een kleine, slecht onderhouden studentenkamer in Haarlem en besloot het vorig jaar over een andere boeg te gooien. "Ik wilde veel meer buiten zijn en meer van Nederland zien. En ik deed het vanwege de hoge huurkosten." Haar felblauwe bus zet ze nu steeds op camperplaatsen en campings vanwaar ze met de fiets en het ov naar haar opleiding in Amsterdam reist. In een boekje noteert ze de prijzen - ze besteedt maximaal 15 euro per nacht - en wat ze van een camping vond. "Ik heb weleens staan douchen en dan kwam de koude wind onder de deur vandaan, dat is niet fijn wakker worden." Sindsdien is een verwarmd toiletgebouw een vereiste, zeker in de winter. Twee camperbewoners leggen uit wat hun huisje op wielen zo aantrekkelijk maakt:

Het lijkt steeds populairder te worden. Rob en Lana kozen om verschillende reden voor wonen in een camper. Maar ze zijn het eens over de voordelen: het is niet zo duur en geeft veel vrijheid. - NOS

Haar huis op wielen verwarmt ze op diesel (anderen doen dit op lpg) en haar vaste lasten bestaan behalve uit kosten voor staplaatsen vooral uit wegenbelasting en verzekeringen. Via een Facebookgroep voor camperbewoners kwam Van der Reijden in contact met anderen met wie ze het 'camperwoonweekend' in Leimuiden hield. Een van hen moest vanwege een scheiding zijn huis verkopen en wilde meer financiële ruimte hebben dan mogelijk was met een huurhuis. Weer een ander wilde zijn ouderlijk huis verlaten en kon met zijn budget niet op kamers; hij woont in een bestelbusje. Fulltime reizen na pensioen "Je bent met gelijkgestemden bij elkaar. Iedereen heeft een beetje dezelfde levensstijl. Dat je dat bij elkaar herkent, vind ik heel leuk", vertelt Van der Reijden. "En je ziet dingen bij anderen binnen waar je van leert. Zoals een campingoven, ik heb al heel lang geen pizza of hartige taart gegeten bijvoorbeeld, maar dat kun je ook maken in een camper." Bert en Cora Buiter (64 en 65), die een kleurrijk beschilderde bus hebben, zitten naar eigen zeggen in een "transitieperiode". Ze werken beiden ruim veertig jaar in de zorg. Binnenkort gaan ze met pensioen en zetten ze hun huis te koop. "We hebben een eengezinswoning en proberen naar een kleiner huisje te gaan dat minder kost, maar dat is er gewoon niet, het is belachelijk. Nu gaan we fulltime reizen", vertelt Cora.

Cora en Bert Buiter - NOS

In Nederland zijn er weinig alternatieve woonvormen voor eenpersoonshuishoudens, zegt Jochem Tolsma, universitair hoofddocent Sociologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. "Vroeger woonden we met veel meer mensen in een huis, nu zijn huishoudens kleiner." "Het is krap op de woningmarkt en als enkeling is het lastiger om een woonvorm te vinden waarbij je nog een hypotheek krijgt. Er zijn veel mensen die geen student meer zijn en single, dus die moeten naar alternatieven gaan zoeken." Lana blijft voorlopig in haar camper wonen, vertelt ze voordat ze de kampeerboerderij in Leimuiden weer verlaat. "Als ik klaar ben met mijn opleiding en wel een betaalbare woning kan krijgen, zal ik wellicht daarvoor kiezen. Maar eigenlijk bevalt dit ook heel goed, ik heb het heel erg naar mijn zin."