Van der Peet stunt met brons in eerste WK-finale: 'Dacht dat ik vierde was'

"Ik dacht dat ik vierde was, serieus. En met vierde was ik ook blij geweest. Maar toen zag ik het scorebord overspringen naar fotofinish."

Die fotofinish wees uit dat niet Mathilde Gros, eerder dit WK baanwielrennen in Saint-Quentin-en-Yvelines kampioene sprint voor eigen publiek, maar Steffie van der Peet uit Den Haag als derde over de streep was gekomen in de finale van de keirin.

Het goud ging net als vorig jaar in Roubaix naar de Duitse Lea Sophie Friedrich, het zilver net als vorig jaar naar de Japanse Mina Sato. Shanne Braspennincx, olympisch kampioene bij de Spelen in Tokio en al de hele dag vrijwel niet bij te houden, werd uiteindelijk zesde.

Bekijk hieronder de reactie van Steffie van der Peet na haar bronzen race op de keirin.