NOC*NSF gaat financiering sportbonden nu ook aan integriteitsplan koppelen

Na onthullingen over grote misstanden in de turnwereld in de zomer van 2020 kwamen er ook wantoestanden in het vrouwenvoetbal, hockey, triatlon en onlangs nog atletiek naar buiten.

"Voor de topsportprogramma's in Nederland is het belangrijk dat het fundament op orde is", zegt André Cats, die in april Maurits Hendriks opvolgde als technisch directeur van NOC*NSF. "Om dat fundament op orde te krijgen, gaan we een aantal instrumenten verplicht stellen."

De berichten over grensoverschrijdend gedrag deden de alarmbellen rinkelen op het nationale trainingscentrum Papendal, waar hoofdbewoner NOC*NSF diep door het stof ging met excuses aan slachtoffers van turnexcessen in het verleden. "Een onderdeel om een goed fundament neer te leggen, is de financiering van topsport koppelen aan integriteitsplannen. Daar zetten we volgend jaar de eerste stap in", geeft Cats aan.

De nieuwe topsportbaas van Nederland denkt dat de ambitie om bij de beste tien sportlanden ter wereld te behoren samen kan gaan met een veilig sportklimaat. Veel van de gesprekken op de burelen van NOC*NSF en ook daarbuiten met bonden gaan over een veilig sportklimaat.

"We praten nog steeds over wat er beter kan, hoe we gaan excelleren, hoe we pieken naar een toernooi, maar ook hoe we op een respectvolle manier met elkaar omgaan in een situatie waarin we ons allemaal veilig voelen. Bij dat laatste staan we veel meer stil dan, laat ik zeggen, tien jaar geleden."

Cijfers alarmerend

De cijfers zijn ook alarmerend. Het aantal meldingen en dossiers van grensoverschrijdend gedrag blijft gestaag groeien bij het Centrum Veilige Sport Nederland (CVSN). De verwachting is dat bij de instantie het aantal dossiers (meldingen waarop actie is ondernomen) in 2022 de grens van 1.000 overschrijdt. In 2021 lag dat aantal op 873, waarbij ongeveer drie kwart terug te voeren is op breedtesport.