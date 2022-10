Feyenoord ontneemt AZ koppositie en geeft signaal af aan Ajax en PSV

AZ is zijn koppositie en ongeslagen status in de eredivisie kwijt. Uitgerekend coach Arne Slot bezorgde de Alkmaarders een rotdag, door met Feyenoord een achterstand om te buigen in een 3-1 zege.

Slot werd een kleine twee jaar geleden door AZ ontslagen, toen de club er lucht van kreeg dat hij met Feyenoord onderhandelde. Na zijn alom geprezen werk in Alkmaar, met een gedeelde eerste plaats in de eredivisie bij de coronastop, bouwt hij nu in Rotterdam aan een ploeg die moet meestrijden om de titel.

Met allebei op donderdag nog een Europees duel in de benen, waren de hoogtepunten in deze topper in Alkmaar spaarzaam. En dat wellicht ook de vermoeidheid wat meespeelde, bleek wel uit de steekjes die sommigen lieten vallen. Met als cruciaal moment het gegrabbel van AZ-keeper Hobie Verhulst op een zwabberbal van Sebastian Szymanski (1-2).

Tweede AZ-nederlaag in drie dagen

Zo verloor AZ voor de tweede keer binnen drie dagen. Eerst wat onnozel in de Conference League tegen Apollon Limassol en ook nu had er gezien het wedstrijdverloop meer ingezeten voor de Alkmaarders.

Door een doelpunt van Jens Odgaard had AZ de eerste plek virtueel in handen, nadat de Deen met een kopbal had geprofiteerd van de wanorde achterin bij Feyenoord. Keeper Justin Bijlow twijfelde, bij een hoge voorzet van Pantelis Hatzidiakos vlak voor zijn doel. En Gernot Trauner en Marcus Pedersen werden in de lucht geklopt.

Dat was weer een slordigheidje van Trauner, die eerder al met vuur speelde met een overtreding op een bijna doorgebroken speler. Zo kende de gelegenheidsaanvoerder geen lekkere start, maar herpakte hij zich wel naarmate het duel vorderde.