Zweedse partij schorst prominent lid na opmerkingen over Anne Frank

In de verwijderde Instagram-post was een uitgave van het dagboek van Anne Frank te zien, waarbij Fallenkvist schreef: "Vijftig pagina's verder en tot nu toe komt Anne Frank op mij alleen over als immoreel. De geilheid zelve." Een screenshot van de post werd gedeeld door onder anderen de ambassadeur van Israël in Zweden, Ziv Nevo Kulman.

Fallenkvist werd eind vorige maand gekozen als raadslid van de regionale raad van Stockholm. Ook is zij een van de gezichten van het online mediakanaal Riks. Deze zender is opgericht door de Zweden Democraten en behandelt onderwerpen veelal vanuit een rechtse invalshoek.

De radicaal-rechtse partij Zweden Democraten heeft een lokale politica en mediapersoonlijkheid geschorst vanwege opmerkingen over Anne Frank. In een inmiddels verwijderde Instagram-post had Rebecka Fallenkvist Anne Frank "immoreel" en "geil" genoemd.

I strongly condemn this despicable insult, disrespectful of the memory of Anne Frank. It comes in sharp contrast to #Sweden ’s efforts to preserve the memory of the #Holocaust . Unfortunately, there are many more bad weeds that must be uprooted. pic.twitter.com/ircMIVWbQ8

De partij heeft Fallenkvist nu geschorst. Zij mag geen politieke activiteiten ondernemen en zal voorlopig niet te zien zijn op de zender Riks. "We nemen het gevoelloze en ongepaste taalgebruik van Rebecka op sociale media serieus en starten een intern onderzoek met onze HR-afdeling", zegt een voorlichter van de partij tegen onder meer de landelijke tabloid Aftonbladet. "Ze is terwijl dit onderzoek loopt geschorst."

Volgens Fallenkvist is haar Instagram-post verkeerd begrepen. "Het dagboek is een prachtige weergave van de goedheid en de kwaadheid van de mens", zegt ze tegen de landelijke krant Dagens Nyheter. "In de eerste hoofdstukken is Anne net als ieder ander meisje, leeft ze haar leven in vrede en heeft ze interesse in jongens (wat ik beschreef). Dat goede staat in contrast met het kwaad van het nazisme. Met mijn bericht wilde ik het goede in de mens Anne beschrijven, maar niet het kwaad waarmee zij te maken kreeg bagatelliseren".

Controverse over mogelijke nazi-groet

Het is niet de eerste keer dat de politica in opspraak raakt. Bij de overwinning van haar partij bij de parlementsverkiezingen vorige maand sprak Fallenkvist van een "helg-seger", dat letterlijk vertaald "een weekendoverwinning" betekent, maar ook een woordspeling kan zijn op de woorden 'hell seger'. Dat is de Zweedse variant op de nazi-slogan 'Sieg Heil'. Fallenkvist zei spijt te hebben van haar besluit om aangeschoten een interview te geven, maar ontkende een variant op een nazi-groet te hebben gebracht.

Bij de landelijke verkiezingen van vorige maand kregen de Zweden Democraten de meeste stemmen binnen het rechtse blok dat ze met andere partijen vormden. Desondanks maken ze geen deel uit van de minderheidsregering waarover deze week een akkoord werd bereikt. Wel zal de partij via een gedoogconstructie directe invloed op het beleid hebben.

Morgen wordt in het Zweedse parlement gestemd over de nieuwe minderheidsregering. Die zal bestaan uit de liberaal-conservatieven, liberalen en christendemocraten.