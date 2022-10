United bijt zich stuk op Newcastle, Arsenal met kleine zege richting PSV

De ploeg van coach Erik ten Hag had voor de pauze het geluk dat Newcastle-middenvelder Joelinton eerst de lat raakte en in de rebound de paal.

Tyrell Malacia bleef het gehele duel op Old Trafford op de bank, terwijl Donny van de Beek ontbrak wegens een blessure.

Rashford verving na 72 minuten de in de basis begonnen Cristiano Ronaldo, die vooraf met David De Gea nog in het zonnetje werd gezet, mede door ex-manager Alex Ferguson.

Uniteds stormloop na rust was vergeefs, ook omdat Fred en Marcus Rashford in de slotminuten opgelegde kansen lieten liggen.

Arsenal kende een positieve opmaat richting de thuiswedstrijd van donderdag tegen PSV in de Europa League. De koploper won met 1-0 bij Leeds United.

Aanvaller Bukayo Saka was in de 35ste minuut de matchwinner voor de Gunners met een prachtige treffer in het dak van het doel. Patrick Bamford verzuimde na rust om Leeds langszij te brengen door een strafschop naast te schieten.

Stroomuitval

De wedstrijd, met Pascal Struijk en Luis Sinisterra als basisspeler en invaller Crysencio Summerville bij Leeds, werd na 23 seconden voor 40 minuten onderbroken vanwege een stroomuitval op Elland Road. Hierdoor konden officials niet meer met elkaar communiceren en was ook de doellijntechnologie buiten werking.

Arsenal blijft door de winst lijstaanvoerder in de Premier League met negen zeges en één nederlaag.