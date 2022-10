Liverpool wint groots gevecht met City op Anfield, rode kaart Klopp

Liverpool heeft in de Premier League weer eens een resultaat van formaat geboekt. De Reds, die eind augustus hun laatste competitiezege boekten, versloegen titelhouder Manchester City in een groots gevecht op Anfield: 1-0.

Mohamed Salah was halverwege de tweede helft de grote man voor Liverpool door na een uittrap op maat van doelman Allison Becker de winnende treffer binnen te schieten.

Power vs techniek

Liverpool en City schotelden de toeschouwers op Anfield een hoogstaande strijd voor. Het powervoetbal van Liverpool en het technisch superieure spel van City zorgden ervoor dat de teams elkaar lang in bedwang hielden.

Er was bovendien een hoofdrol in de eerste helft voor de twee Oranje-internationals Virgil van Dijk en Nathan Aké. City dicteerde het tempo, maar liep zich vaak vast op de Liverpool-defensie waar Van Dijk uitblonk. Ook Aké greep bij City een paar keer prima in.