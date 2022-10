Bloemendaal smeert Pinoké eerste nederlaag aan, SCHC draait warm voor topper

De hockeyers van Bloemendaal staat dankzij hun vierde zege in vijf duels weer stevig tussen de toppers in de hoofdklasse. De regerend kampioen versloeg Pinoké, de verliezend finalist van afgelopen seizoen, met klinkende cijfers: 1-4.

Pinoké gaf die knappe finaleplaats een vervolg met goede resultaten in de nieuwe jaargang, door zes duels op rij ongeslagen te blijven. Bloemendaal was op zijn beurt slecht aan de competitie begonnen, maar was nu op alle fronten de bovenliggende partij.

Drie rake corners

Na de openingstreffer van Thierry Brinkman liep Bloemendaal door rake strafcorners van Tim Swaen en twee keer Jasper Brinkman uit naar een ruime voorsprong. Een marge die nog groter had kunnen zijn als Casper van der Veen de bal in het lege doel had geduwd. Boris Aardenburg redde in de slotminuten de eer.

Door het puntenverlies van Pinoké is Kampong wat steviger aan de leiding gekomen, al hadden de Utrechters twee minuten voor tijd een strafbal van Jip Janssen nodig om het strijdlustige Rotterdam van zich af te schudden (4-3).