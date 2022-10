Duikinstructeur komt om bij ongeluk in zwembad Amstelveen

Een ongeluk in een zwembad in Amstelveen heeft het leven gekost aan een duikinstructeur. Mogelijk is een duikfles ontploft.

Het ongeluk gebeurde vanochtend in zwembad De Meerkamp waar het slachtoffer, een man uit Amsterdam, duikles gaf. Na het ongeluk werd de man zwaargewond naar een ziekenhuis gebracht. Daar overleed hij.

Wat er precies gebeurd is in het zwembad, is nog niet duidelijk. Het zwembad blijft voor de rest van de dag gesloten. De arbeidsinspectie doet onderzoek naar de toedracht.

Enorm geschrokken

Medewerkers van het zwembad reageren bij NH Nieuws aangeslagen op het ongeluk. Ze krijgen begeleiding van slachtofferhulp. "Het heeft enorme impact op ons", zegt coördinator Suzan Kaynar.

Ook burgemeester Poppens en sportwethouder Raat van Amstelveen zijn naar de plek van het ongeluk gegaan om met de mensen te praten die bij het ongeluk betrokken waren. "Onze gevoelens van medeleven gaan uit naar de nabestaanden van het slachtoffer", aldus de burgemeester.