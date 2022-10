Til overtuigt als vervanger De Jong bij grote PSV zege op lamlendig Utrecht

PSV is sinds de spierblessure van Luuk de Jong zoekende naar een adequate vervanger in de spits. Guus Til maakte zondagmiddag tegen FC Utrecht duidelijk dat hij die openstaande vacature aardig kan invullen. PSV won in de eredivisie mede door twee goals van Til met 6-1 van Utrecht.

Liefst vijf spelers (Ismael Saibari, Xavi Simons, Yorbe Vertessen, Anwar El Ghazi en Til) probeerde trainer Ruud van Nistelrooij in de spits sinds De Jong in het Champions League-duel met Rangers (24 augustus) geblesseerd uitviel. Til lijkt nu het meest te overtuigen.

Instinctief

De instinctieve manier waarop hij zondagmiddag de 2-1 en 3-1 voor PSV maakte, had veel weg van de manier waarop De Jong doorgaans zijn doelpunten maakt. En dat terwijl Til wordt gezien als iemand die vooral achter de spitspositie rendeert, zoals dat het afgelopen seizoen bij Feyenoord dikwijls het geval was.

Voorlopig lijkt trainer Van Nistelrooij dus een oplossing te hebben gevonden voor zijn 'spitsenprobleem', overigens op een moment dat zijn eerste keus De Jong in het laatste stadium van zijn revalidatie zit.