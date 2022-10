Hoogspanningskabel knapt boven camping in Beekbergen, man gewond

In Beekbergen is vanmiddag een hoogspanningskabel tussen twee masten geknapt. Een man raakte lichtgewond, bevestigt de brandweer aan Omroep Gelderland.

De stroomkabel knapte nadat er een dode boom op was gevallen. De kabel belandde in meerdere tuinen en op een weg. Hij kwam ook terecht op daken van chalets op een camping in de buurt.

Een woordvoerder van de brandweer zei tegen Omroep Gelderland dat iemand op de camping lichtgewond raakte. Volgens een videocorrespondent ter plaatse raakte de man gewond nadat hij was geraakt door vonken die van de kabel af kwamen. De politie en brandweer willen hier niets over zeggen.

Kabel uiterlijk morgen gerepareerd

Netbeheerder Tennet heeft na het voorval direct de stroom van de kabel gehaald. Er is daardoor op dit moment geen gevaar voor omwonenden, laat een Tennet-woordvoerder aan Omroep Gelderland weten. De buurt heeft ook gewoon toegang tot stroom via andere delen van het stroomnetwerk, aldus de woordvoerder.

Medewerkers van Tennet zijn in Beekbergen om te kijken wat er stuk is. Naar verwachting wordt alles uiterlijk morgen gerepareerd. Omdat de kabel nog over een weg ligt, kan het verkeer daar voorlopig niet overheen rijden.