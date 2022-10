Kökcü weigert regenboogband: 'Voel mij vanuit geloof niet de aangewezen persoon'

De tiende speelronde in de eredivisie staat in het teken van de nationale coming-outdag, waarbij de aanvoerders van alle clubs met de speciale band de aandacht willen vestigen op homo's, lesbiennes, biseksuelen en transgendermensen die hun seksuele voorkeur met hun omgeving delen.

Orkun Kökcü is zondag geen aanvoerder van Feyenoord. De reden is dat de middenvelder zich vanuit geloofsovertuiging er "niet comfortabel" bij voelt om de regenboogband te dragen.

Ik kan me voorstellen dat sommige mensen hier teleurgesteld over zijn.

"Ik vind het wel belangrijk om te benadrukken dat ik respect heb voor iedereen ongeacht religie, achtergrond of voorkeur", benadrukt Kökcü. "Ik vind dat iedereen vrij is om te doen wat diegene wil of voelt. Ik snap heel goed wat het belang is van deze actie, alleen voel ik mij door mijn geloofsovertuiging niet de aangewezen persoon om dit te supporten."

Sinds dit seizoen aanvoerder

Kökcü is geboren in Haarlem, maar vanwege zijn roots international van Turkije.

"Ik hoop dat m'n keuze uit religieuze overwegingen ook wordt gerespecteerd", vervolgt de middenvelder, die sinds dit seizoen de aanvoerder is van de Rotterdammers. "Ik kan me voorstellen dat sommige mensen hier teleurgesteld over zijn. Dat is absoluut niet mijn bedoeling, al besef ik dat ik dat gevoel met deze woorden wellicht niet direct weg zal kunnen nemen."