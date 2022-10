Olympia Haarlem prolongeert softbaltitel na zege op Tex Town Tigers

De softbalsters van Olympia Haarlem hebben de landstitel geprolongeerd. De ploeg won het vijfde en beslissende duel van de Holland Series met 3-2 van Tex Town Tigers, dat in 2008 en 2009 de titel veroverde.

Voor fusieclub Olympia is het de vijfde landstitel in totaal. De eerste werd, als DSC'74, in 2003 veroverd, waarna Olympia ook in 2017, 2018 en 2021 kampioen werd.

De Tigers, die in de Holland Series knap waren teruggekomen van 0-2, openden in Haarlem na een tweehonkslag van Annemiek Jansen nog wel de score, maar mede dankzij twee honkslagen van Franka van Dijk kwam Olympia op 3-1. Dinet Oosting sloeg in de laatste inning Britt Vonk nog over de thuisplaat.