Oude locatie HagaZiekenhuis biedt winteropvang aan daklozen

Een oude locatie van het HagaZiekenhuis in Den Haag wordt deze winter ingericht als opvanglocatie voor daklozen. Er kunnen straks zo'n 120 mensen terecht, schrijft wethouder Vavier in een brief aan de gemeenteraad.

De nieuwe coalitie sprak in het akkoord af dat er in Den Haag een 24-uurs-winteropvang moet komen en een plek waar daklozen 's nachts worden opgevangen als het gaat vriezen.

Omdat er nog geen definitieve locaties zijn gevonden, zijn er nu twee tijdelijke plekken aangewezen waar daklozen de komende maanden terechtkunnen, meldt Omroep West.

Toegang

De 24-uursopvang komt in het voormalige HagaZiekenhuis aan de Sportlaan. Hier kunnen straks maximaal 120 daklozen 24 uur per dag verblijven. Er is dagbesteding en de mensen krijgen er hulp. Daklozen die in de permanente opvang willen slapen, moeten daarvoor 4 euro per dag betalen.

Niet iedereen kan er terecht, onder meer vanwege landelijke regelgeving, schrijft de wethouder. "Hoewel we bij voorkeur iedereen warm opvangen, blijkt in de praktijk dat we hier gewoonweg niet aan kunnen voldoen." De opvang is alleen toegankelijk voor dak- en thuisloze mensen met binding met de regio. Verder kunnen kwetsbare daklozen uit EU-lidstaten er terecht., maar alleen als ze fysieke zorg nodig hebben of als ze geen zicht hebben op een plek elders.

Toch geeft de wethouder te kennen dat mensen niet zomaar voor een dichte deur komen te staan. "Uiteraard hanteren we hierin maatwerk, waarbij we oog houden voor schrijnende situaties."

Te koud om buiten te slapen

De tweede locatie, waar daklozen terechtkunnen als een zogenoemde winterkouderegeling ingaat, is een leegstaand schoolgebouw in het stadsdeel Haagse Hout. Dat zal straks dienen als een nachtopvang voor maximaal honderd mensen.

Wanneer een winterkouderegeling van kracht is, krijgt iedereen een gratis slaapplek, ongeacht waar iemand vandaan komt en ook als iemand er normaal gesproken geen recht op heeft.

Wethouder Vavier zegt dat de opvang ruimer is dan voorgaande jaren. Het draagt volgens haar bij aan "mentale rust en herstel bij deze groep van kwetsbare mensen".

Aantal dak- en thuislozen gestegen

Zij wijst er ook op dat mede door het grote tekort aan woningen het aantal mensen zonder vaste woon- of verblijfplaats enorm is gestegen. "De wooncrisis pakken we aan, maar die is nog niet snel opgelost. Daarom ben ik blij dat we deze groep tijdens de wintermaanden kunnen opvangen en tegelijk samen met hen kunnen zoeken naar duurzame oplossingen."

Deze week uitten ook de gemeenten Amsterdam en Utrecht hun zorgen over het gestegen aantal daklozen. In een brief aan de Tweede Kamer riepen de opvangwethouders van de twee steden het kabinet op tot ingrijpen.