Roglic verwacht een Sloveense Tourwinnaar: 'En hopelijk ben ik dat'

Vijftien etappes gehad, nog zes te gaan. Op de tweede rustdag van de Ronde van Frankrijk ziet de wereld er rooskleurig uit voor Jumbo-Visma. De ploeg is nog compleet, heeft de koers keer op keer in handen en met Primoz Roglic de leider van het algemeen klassement in de gelederen. Geen vuiltje aan de lucht, zo lijkt het. "We hebben echt een heel hoog niveau laten zien", stelt Roglic tevreden vast. "So far, so good. We kunnen optimistisch zijn voor de derde week." 'Een Sloveen wint de Tour' Een gesprek met zijn grootste concurrent kan Roglic in zijn moedertaal voeren. Landgenoot Tadej Pogacar staat op veertig seconden. Het Sloveense duo heeft bergop vooralsnog weinig te duchten van de andere renners. Dat een Sloveen de Tour gaat winnen, daar heeft Roglic wel vertrouwen in. Maar of hij het zelf is? "Dat gaan we de komende dagen zien. Hopelijk wel."

Ploeggenoot Robert Gesink cijfert zich al twee weken weg voor zijn kopman. De ervaren helper realiseert zich dat de strijd nog niet gestreden is. Pogacar mag volgens hem geen moment uit het oog verloren worden. "De bedreiging komt niet zozeer van zijn ploeg, want hij heeft niet superveel mannen. Maar hijzelf is gewoon fantastisch goed", stelt Gesink. "Dat heb ik vorig jaar in de Vuelta gezien, hij reed daar zo'n verschrikkelijk sterke week dat hij zeker een bedreiging is."

Quote Ik heb al wat leiderstruien gedragen, elke keer leer je daarvan. Primoz Roglic

De Jumbo-Visma-kopman is negen jaar ouder dan zijn rivaal. "We zijn goede vrienden", zegt Roglic over zijn relatie met Pogacar. "Er is wat leeftijdsverschil, maar hij is een goede kerel en een heel sterke wielrenner." In grote rondes heeft Roglic beduidend meer ervaring. Afgelopen jaar droeg hij zowel in de Giro als in de Vuelta, die hij zou winnen, de leiderstrui. In de Tour draagt hij al een week het geel. Aan alle plichtplegingen die daarbij komen kijken raakt hij steeds meer gewend. "Ik heb al wat leiderstruien gedragen, elke keer leer je daarvan. Niet alleen ik, ook de rest van het team. We doen het goed, hopelijk kunnen we zo doorgaan." Van kopman naar meesterknecht Elf jaar geleden, in de Tour van 2009, werd debutant Gesink ineens de hoop van het Nederlandse wielrennen in de Ronde van Frankrijk. Van het ene op het andere moment werd hij bestempeld als de opvolger van Joop Zoetemelk? Zover kwam het nooit, maar elf jaar later rijdt Gesink, 34 inmiddels, in een heel andere rol misschien wel de belangrijkste Tour van zijn carrière. "Ik doe nog steeds dezelfde sport, maar beleef die sport heel erg anders. In het verleden was het voor mij volgen, aanklampen en op een goede dag kijken waar je winst kon pakken. Nu is het van begin tot einde de koers maken. Ik geniet er elke dag van." "We zijn hier onderweg met een groep met alleen maar kampioenen, zogezegd. We geloven allemaal in het grote doel en dat is dat Primoz het geel naar Parijs kan brengen. Daar doe ik het heel graag voor."

De manier van koersen zal in de slotweek niet veranderen. Jumbo-Visma wil de koers controleren. Noem het verdedigend rijden, al kan de strategie volgens Gesink tussentijds altijd veranderd worden. "Zeg nooit nooit. En als de kansen er zijn of als Pogacar slechte signalen afgeeft, zoals Egan Bernal gisteren, dan gaat hij zeker getest worden. Maar in principe weten we heel goed waar de gevaren liggen en gaan we van Primoz' kracht uit." Sleuteletappes in de derde week zijn vooral de ritten van woensdag en zaterdag. "De Madeleine en de Col de la Loze woensdag, dat wordt een heel zware dag."

"Het is een heel aparte klim, heel onregelmatig. Eigenlijk is het een geasfalteerde skipiste naar 2.300 meter, het hoogste punt van deze ronde." "De dag erna moet je ook echt niet onderschatten, de hele dag op en af en geen moment rust. En voor de klassementsmannen natuurlijk de tijdrit." Bekijk hier de profielen van de resterende etappes: