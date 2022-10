Debutante Ayana snelt in Amsterdam met twee nieuwe knieën naar zevende tijd ooit

Ayana belandde begin 2018 uiteindelijk in Bern, waar Roland Biedert zich over haar ontfermde. De Zwitserse orthopeed, die tennisser Roger Federer en een trits topskiërs tot zijn clientèle mag rekenen, stelde de Afrikaanse al snel gerust. Ook deze atlete zou hij weer op de been krijgen.

Chronische overbelasting tijdens de trainingen had kraters geslagen in het kraakbeen van beide knieën, zo bleek na een half jaar onderzoek. Hermens liep een half jaar lang stad en land af om een arts te vinden die de Afrikaanse er weer bovenop kon krijgen. "Met een ander management was haar loopbaan ten einde geweest", zei hij beslist.

Jos Hermens, de oprichter van Global Sports Communication waar Ayana onder contract staat, noemde de overwinning 'een wonder'. Een jaar na de Olympische Spelen van Rio werd ze in Londen wereldkampioene op de 5.000 en 10.000 meter, daarna leek haar loopbaan voltooid verleden tijd.

Haar winnende 2.17.20 was de snelste tijd ooit door een debutante gelopen. Een parcoursrecord, bovendien. Met een daverende klap denderde ze eeuwige wereldranglijst binnen, waar ze de zevende plek voor zich opeiste. Bijkomende statistisch weetje: voor de eerste maal in de historie van de marathon stonden er drie debutanten op het ereschavot. Ayana werd tijdens de ceremonie geflankeerd door haar landgenoten Genzebe Dibaba (2.18.04) en Tsehay Gemechu (2.18.58).

"In het kraakbeen van beide knieën zat een gat van één centimeter doorsnede", vertelde Hermens. "Ayana heeft toen tijdens één operatie in beide gewrichten het kraakbeen gekregen van een Amerikaanse donor die kort voor de operatie was overleden. Het kraakbeen is daarop goed aangegroeid, al was dat geen vanzelfsprekendheid. De volledige revalidatie heeft alles bij elkaar vier jaar in beslag genomen."

Tijdens het herstel werd van de gelegenheid gebruik gemaakt om aan haar techniek te sleutelen. Op de baan liep ze met beide knieën naar binnen gebogen, iets dat op de marathon onherroepelijk tot problemen zou leiden.

"We hebben alle tijd genomen voor het herstel en erop gehamerd dat volledig herstel het allerbelangrijkste was. Het maakte ons niet uit wanneer ze haar lichaam weer zou kunnen belasten", vertelde Van Haperen. Geduld bleek inderdaad een schone zaak. "Ze loopt nu mooier dan ooit."

Drastische ommezwaai

De vier jaar revalidatie draaide uit op een periode waarin ook haar persoonlijke leven een drastische ommezwaai maken. Omdat er vanwege de wereldwijde coronapandemie twee jaar lang geen wedstrijden werden gelopen, besloot ze haar kinderwens in vervulling te laten gaan. In november 2021 werd haar zoontje Surafel gekregen, een boreling die ze tot augustus van dit jaar borstvoeding gaf.

Het laat volgens Hermens zien welk een uitzonderlijk talent Ayana is. Hij haalde voorbij de finish in het Amsterdamse Olympisch Stadion ter illustratie nog maar eens haar eerste wedstrijd na de revalidatie aan. In maart 2022 zag hij vanaf de motor hoe zijn pupil de halve marathon van Madrid finishte in 1.09. "Toen ik haar vroeg waarom ze tijdens de wedstrijd zo zwaar hijgde, vertelde ze doodleuk dat ze pas twee maanden in training was."

Vier weken geleden begeleidde hij haar tijdens een wedstrijd in Newcastle. "Daar bleek ze volledig overtraind te zijn." Hermens stuurde meteen Getaneh Tessema, een voormalig atleet die bij hem als coach in dienst is, naar Ethiopië om het trainingsschema te elder ure volledig om te gooien.