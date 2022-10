Leuchter loodst Ajax in topper langs ADO, Twente haalt uit en Feyenoord foutloos

De voetbalsters van Ajax hebben de meest in het oog springende wedstrijd van de vierde speeldag in de eredivisie eenvoudig gewonnen. ADO Den Haag, dat vorige week PSV nog twee punten had ontfutseld, werd met ruime cijfers geklopt (0-3).

Oranje-international Romée Leuchter maakte met twee goals het verschil voor de Amsterdamse ploeg, die een gewonnen wedstrijd speelde na rood voor Jaimy Ravensbergen vlak na rust. De topscoorster van de eredivisie werd weggestuurd vanwege een slaande beweging.

Lorsheyd versus Kop

ADO tegen Ajax was ook de strijd tussen de keepsters Barbara Lorsheyd en Lize Kop, die met Daphne van Domselaar hopen te concurreren voor een plek onder de lat bij Oranje.

Waar Kop alert bleef toen ADO vlak voor tijd nog probeerde een aansluitingstreffer te forceren, maakte Lorsheyd in de slotfase nog een lelijke inschattingsfout toen Sherida Spitse bijna vanaf de middenlijn een vrije trap ineens op doel schoot (0-3).