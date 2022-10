Zorgen om werkdruk Kamer en politieke klimaat: 'Wie wil dit straks nog doen?'

Ze uit daarnaast haar zorgen over het politieke klimaat in het algemeen. "Wat er naast de extreem lange werkdagen echt inhakt zijn de haat, beledigingen, agressie en minachting", schreef Ellemeet vanochtend in een bericht op LinkedIn. Ze deelde die boodschap daarna op Twitter. Volgens Ellemeet zijn Kamerleden "speelbal van de publieke opinie" geworden.

Ellemeet doet haar uitspraken in een week waarin VVD-Kamerlid Ockje Tellegen wegens overbelasting haar vertrek uit de Kamer aankondigde en fractievoorzitter Esther Ouwehand haar werk wegens overbelasting tijdelijk neerlegde.

De problemen van deze Kamerleden ziet Ellemeet als "topje van de ijsberg" en zijn volgens haar veel breder en groter dan enkel lange werkdagen. Zo ervaart Ellemeet het politieke klimaat bijvoorbeeld regelmatig als "onveilig". Ellemeet: "Op het ene moment word je weggehoond, daarna word je weer heilig verklaard".

Ze zegt dat het bij het vak hoort om tegen een stootje te kunnen, maar dat "de hevigheid waarmee je te grazen wordt genomen niet normaal is".

Roofbouw

De werkdruk in de Kamer en het kabinet zijn al langer onderwerp van gesprek. De laatste jaren zijn tal van politici uitgevallen door overbelasting. Onder anderen Kamerleden Omtzigt en Van der Molen legden hun werk om die reden neer. Ook demissionair minister van Economische Zaken en Klimaat Van 't Wout (VVD) kwam thuis te zitten met een burn-out. Minister Bruno Bruins voor Medische Zorg stortte aan het begin van de coronacrisis in, terwijl hij in de Kamer sprak.

En dinsdag maakte fractievoorzitter Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren dus bekend de komende maanden afwezig te zijn. Zij kampte eerder al eens met een burn-out.

VVD'er Tellegen, die deze week haar vertrek aankondigde, zat elf jaar in de Kamer en was onder meer plaatsvervangend Kamervoorzitter. Zij omschreef het Kamerwerk als topsport. Net als Ouwehand sprak ze over het risico op "roofbouw" op de eigen persoon.

GroenLinks-Kamerlid Ellemeet zegt dat ze in debatten of bij kritiek "altijd respectvol" blijft. "Want ik denk vaak genoeg: je zal maar minister zijn. Neem alleen de hoeveelheid opmerkingen die ik al krijg over bijvoorbeeld mijn uiterlijk. Kun je nagaan hoe heftig alle bagger is als minister", zegt ze.

"Als we willen dat verstandige, normale mensen voor het vak van Kamerlid of bewindspersoon blijven kiezen, zullen we allemaal moeten bijdragen aan een respectvol klimaat. Want wie wil het vak anders nog doen?"