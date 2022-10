Lavreysen sprint moeiteloos naar vierde baanwereldtitel op rij: 'Dit is mijn baan'

Baanwielrenner Harrie Lavreysen moet weer een plekje vrij maken in zijn uitpuilende prijzenkast. Hij is voor de vierde keer op rij wereldkampioen geworden op de sprint. Op de Franse baan van Saint-Quentin-en-Yvelines liet de 25-jarige Nederlander in de finale de Australiër Matthew Richardson in twee heats kansloos.

Vier wereldtitels op rij, de laatste Nederlander die dat voor elkaar kreeg, was Piet Moeskops, die tussen 1921 en 1924 vier keer goud won bij het sprinten op de baan.

In de eerste heat begon Lavreysen op kop en hij kwam geen moment in de problemen. Richardson had moeite het wiel te houden van Lavreysen. Heat twee was hetzelfde verhaal, Lavreysen blies erlangs met nog driekwart ronde te gaan.

'Dit is mijn baan'

"Het was echt een mooie dag. In de halve finales heb ik nog kunnen sparen", zei de oppermachtige Lavreysen na afloop. Is hij beter dan ooit? Lachend: "Ik denk het wel. Ik merker wel dat ik iets zieks doe, maar het blijft onwerkelijk. Ik heb alles gecontroleerd, alles hoe ik het wilde en gewoon naar die regenboogtrui."

"Dit is mijn baan", zei de wereldkampioen. De baan waar over twee jaar de Olympische Spelen worden verreden.