Lavreysen met gemak naar WK-finale sprint, gaat op voor vierde wereldtitel op rij

Harrie Lavreysen heeft zich zonder moeite geplaatst voor de finale op de sprint. Bij de WK baanwielrennen in Saint-Quentin-en-Yvelines liet hij de Poolse krachtpatser Mateusz Rudyk in twee heats ver achter zich. In de finale rijdt Lavreysen tegen Matthew Richardson uit Australië. Lavreysen kan voor de vierde keer op rij wereldkampioen op de sprint worden.

In de eerste heat reed Lavreysen met groot gemak naar een 1-0 voorsprong. In heat twee ging het nog eenvoudiger. Al met al een prima opwarmertje voor de finale tegen Richardson, die in zijn halve finale in twee heats afrekende met landgenoot Matthew Glaetzer.