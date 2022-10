Verdachten van moord op IKON-journalisten na 40 jaar opgepakt in El Salvador

In El Salvador zijn voor het eerst verdachten opgepakt voor de moord op vier Nederlandse IKON-journalisten in 1982. Het zijn volgens tv-programma Zembla oud-minister van Defensie Guillermo Garcia en kolonel Francisco Antonio Morán, oud-directeur van een speciale politiedienst. De oud-minister woonde tot 2016 in de Verenigde Staten. Hij werd het land uitgezet vanwege betrokkenheid bij mensenrechtenschendingen in El Salvador. De twee verdachten worden maandag voorgeleid bij de rechter in de stad Chalatenango, bevestigt de broer van de vermoorde Jan Kuiper aan de NOS. Nabestaande is hoopvol Hij en andere nabestaanden kregen het nieuws van hun advocaten te horen. Zembla meldt dat afgevaardigden van het Nederlandse Openbaar Ministerie naar El Salvador gaan om met de verdachten te spreken. Voor Gert Kuiper, de broer van de vermoorde Jan Kuiper, kwam het nieuws over de arrestaties als een grote verrassing. "Het is echt heel goed nieuws, ik ben hoopvol. Deze aanhoudingen geven me de hoop dat de straffeloosheid teniet wordt gedaan", zegt hij tegen de NOS. Kuiper is ook blij dat El Salvador om de uitlevering vraagt van kolonel Reyes Mena, de leider van de eenheid die de Nederlanders doodschoot. Hij vertrok twee jaar na de moorden naar de Verenigde Staten en woont daar nog steeds. "De Amerikanen kunnen hem nu toch moeilijk ongemoeid zijn leven laten leiden in Virginia", zegt Kuiper daarover.

De IKON-moorden in El Salvador In El Salvador woedde tussen 1980 en 1992 een bloedige burgeroorlog tussen een door de VS gesteunde rechtse regering en linkse guerrillagroepen. De journalisten Koos Koster, Jan Kuiper, Joop Willemsen en Hans ter Laag waren in 1982 in het land voor een televisiereportage. Toen ze op 17 maart in guerrillagebied probeerden te komen, werden ze door militairen van het regeringsleger opgewacht en doodgeschoten. De moorden wekten grote verontwaardiging in Nederland. Al veertig jaar blijven pogingen om de daders voor de rechter te brengen zonder resultaat. Een waarheidscommissie concludeerde in 1993 dat kolonel Mario Reyes Mena verantwoordelijk was voor het plannen van de hinderlaag. De redactie van Zembla spoorde hem in 2018 in Amerika op. "De zaak is al onderzocht, ik ben nooit aangeklaagd. Jullie zijn een onderdeel van een communistisch plan om wraak te nemen", kregen ze te horen van Reyes Mena. Volgens Zembla heeft El Salvador nu om zijn uitlevering gevraagd.