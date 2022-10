In deze Georgische bar moet je bewijzen dat je anti-Poetin bent

In bar 'Dedaena' in de Georgische hoofdstad Tbilisi zijn Russen niet welkom. Althans, niet voordat ze een formulier hebben ingevuld, bedacht door de eigenaar. Russische gasten moeten een document ondertekenen waarin staat dat ze niet voor president Vladimir Poetin hebben gestemd, dat ze de Russische agressie in Oekraïne veroordelen en dat ze de Krim als onderdeel van Oekraïne zien. Het is typerend voor de vrees van veel Georgiërs dat onder de tienduizenden Russen die de mobilisatie zijn ontvlucht, ook Poetin-aanhangers zitten. En die zijn ze liever kwijt dan rijk. Ondertussen twijfelen ze ook of hun eigen regering stiekem Poetin steunt. 'Ik wil die Russen geen bier serveren' Dat de komst van de Russische vluchtelingen gevoelig ligt, is niet zo gek. Rusland en Georgië strijden al jaren om twee betwiste regio's. Rusland bezet nog steeds een vijfde deel van het Georgisch grondgebied. "Ik heb in dit land oorlogen, revolutie en honger gezien, en het had altijd te maken met Rusland", zegt bareigenaar Data Lapauri. "Veel van de Russische vluchtelingen hebben in het leger gezeten en hebben op ons geschoten. En nu moet ik ze bier serveren? Ik dacht het niet." Data laat ons zien hoe zijn 'Russen-formulier' werkt:

In bar Dedaena in de Georgische hoofdstad Tbilisi zijn Russen niet welkom. Althans, niet voordat ze een formulier hebben ingevuld, bedacht door de eigenaar. - NOS

De haat tegenover Rusland is groot. Acht op de tien Georgiërs wil graag bij de Europese Unie. Er is veel bezorgdheid dat het land met de komst van tienduizenden Russen juist onder invloed raakt van bezetter Rusland en verder afdrijft van een kandidaat-lidmaatschap van de EU.

Oorlog in 2008 Na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie werd Georgië onafhankelijk, maar delen van het land kwamen onder controle van Rusland. In 2008 liep het uit de hand tussen het Georgische leger en Ruslandgezinde separatisten. Poetin stuurde troepen, volgens hem om Russische staatsburgers in de afscheidingsregio's Zuid-Ossetië en Abchazië te "beschermen". Na een korte, hevige strijd kwam er een staakt-het-vuren. Rusland bezet de twee regio's nog altijd.

Actiegroep Shame denkt dat de regering de pro-Poetin Russen bewust binnenlaat. "Zo houdt de overheid Rusland tevreden en wordt ons land en onze Europese toekomst geschaad", zegt Katie Shoshiashvili van Shame. Maar de overheid wijst erop dat juist het tegenhouden van vluchtelingen Poetin in de kaart zou spelen. "Als we de grenzen sluiten voor Russen die de mobilisatie ontvluchten, helpen we Poetin hen naar de oorlog in Oekraïne te slepen", zegt Nikoloz Samkharadze, voorzitter van de buitenlandcommissie en lid van de regeringspartij.

Quote Als we niet snel bij de EU gaan, zijn we straks geen Georgië meer. Data Lapauri, bareigenaar

Maar Georgiërs vertrouwen het niet. De macht binnen de regeringspartij Georgische Droom zou in handen zijn van partijoprichter, oud-premier en miljardair Bidzina Ivanishvili, die te boek staat als Ruslandvriend. Ivanishvili zou tegen de hervormingseisen zijn van de Europese Unie om het toelatingsproces te frustreren. "Die hervormingen zijn in een paar maanden uit te voeren als de politieke wil er is", zegt Shame-activist Shoshiashvili. "Maar de regeringspartij zal dat nooit doen. Ivanishvili handelt, of we het onder ogen willen zien of niet, in het belang van Rusland." De overheid "speelt een gevaarlijk spel", vindt ook politicoloog Bakur Kvashilava. "Het volk heeft lang geleden al besloten dat Rusland nooit een oplossing kan zijn." Glazen paleis Oud-premier Ivanishvili maakte fortuin met bankieren in Rusland. Na zijn kortstondige premierschap trok hij zich terug in een glazen paleis dat hoog boven de stad uittorent. De EU-hervormingen zouden zijn positie ondermijnen, zegt Kvashilava. "Meer democratie en juridische gelijkheid zijn een potentiele bedreiging voor iemand met zoveel macht en geld." Maar volgens Ivanishvili's partijgenoot Samkharadze is dit slechts retoriek van de oppositie. "In werkelijkheid kan de hele overheid en het hele parlement niet door één persoon worden geregeerd. Het is onmogelijk dat Ivanishvili alle macht heeft." Maar ook bareigenaar Lapauri is ervan overtuigd dat de overheid zich te weinig uitspreekt tegen Rusland en te weinig haast maakt met de hervormingen. "We hebben de prijs betaald, we hebben allemaal ons bloed vergoten en verdienen het om bij de EU te horen. En dat moet snel gebeuren, anders zijn we straks geen Georgië meer."