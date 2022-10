Dodental 'uitzonderlijk' noodweer Kreta loopt op

"De ergste storm van de afgelopen 100 jaar" en een "Bijbelse catastrofe". Griekse media omschrijven vandaag het zware noodweer op het populaire vakantie-eiland Kreta met superlatieven. Bij het noodweer dit weekend zijn zeker twee mensen om het leven gekomen. Ook is er veel schade aangericht. De windvlagen en hevige regenval woedden vooral in de regio rondom de hoofdstad Heraklion. Op meerdere plekken viel de stroom uit. Op videobeelden is te zien hoe water en modder met enorme kracht door smalle straatjes stroomt en tientallen auto's, afval en grote rotsblokken meeneemt. Ook zijn meerdere auto's in de zee beland. Beelden van gisteren:

Tenminste één persoon kwam om het leven na zware regenval en overstromingen in Agia Pelagia aan de noordkust van Kreta. - NOS

De luchthaven van Heraklion bleef gisteren urenlang gesloten, omdat de landingsbaan onder water stond. Daarom moesten tientallen vluchten worden omgeleid naar de westelijke stad Chania en de Griekse hoofdstad Athene. De Nederlandse Judith Derksen zit sinds gisteren al vast op het vliegveld. "Wij zijn gisteren met ons kleine huurautootje door de storm naar de luchthaven gereden. Het weer was heel heftig, met extreem hevige regenval. In Nederland heb je wel eens een stortbui van een minuut, nou dat was hier de hele tijd", zegt Derksen over de telefoon. Op de luchthaven aangekomen was het een complete chaos. Derksen: "Enorm veel gestrande reizigers en op de informatieborden was te zien dat er steeds meer vluchten werden gecanceld en waren vertraagd".

Drukte op de luchthaven van Heraklion - Eigen foto/Judith Derksen

Afgelopen nacht kreeg Derksen samen met de twee vriendinnen waar ze mee op vakantie is van haar reisorganisatie te horen dat ze geen hotel meer voor de groep konden boeken. "We hebben wel zestig hotels gebeld om te kijken of ergens nog plek was. Maar alles zat vol, of sommige hotels namen niet op, dus moesten we uiteindelijk op de luchthaven slapen." Het drietal sliep op de grond in de vertrekhal, samen met andere reizigers.

Correspondent Thijs Kettenis over hoe bijzonder dit noodweer is: "Dit weer is uitzonderlijk voor Kreta en ook voor heel Griekenland. Het was ook helemaal niet de verwachting dat het zo hevig zou zijn. In oktober en begin november is het een vrij zekere bestemming qua lekker vakantieweer, daarom komen er ook zoveel Nederlanders hierheen. Het is niet zo dat het op Kreta nooit slecht weer is, maar noodweer als dit komt zeker niet vaak voor. De Griekse regering heeft inmiddels een delegatie naar Kreta gestuurd om de schade in beeld te brengen. Veel infrastructuur is verwoest en moet gerepareerd worden. Zo moet het vliegveld van Heraklion na alle wateroverlast gecontroleerd worden en moeten rotsblokken van wegen worden gehaald."

Vanmiddag staat Derksens nieuwe vlucht gepland, al is die nog niet terug te vinden op de vluchtinformatieborden. "Het is hier gelukkig niet meer zo'n chaos als gisteren, maar veel mensen zijn nog gestresst. Wij blijven maar wachten hier, we zijn allang blij dat we veilig zijn aangekomen. En we hebben een hartstikke fijne vakantie gehad, alleen is het einde wat minder."

Situatie op vliegveld Heraklion zondagmiddag - Eigen foto/Judith Derksen