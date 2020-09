Eindzege Simon Yates in Tirreno-Adriatico

Simon Yates heeft de 55ste editie van Tirreno-Adriatico op zijn naam gebracht. Zijn voorsprong op Rafael Majka (+0.16) en Geraint Thomas (+0.39) kwam in de afsluitende tijdrit over 10,1 kilometer niet meer in gevaar. Het is voor de 28-jarige Yates, die begin vorige maand derde werd in de Ronde van Polen, de eerste grote zege dit seizoen.

De tijdrit werd gewonnen door Filippo Ganna, de Italiaans kampioen tijdrijden, in 10 minuten en 42 seconden. De Belg Victor Campenaerts werd tweede op 20 seconden. Thomas (vierde op 0.28) verdrong Majka nog wel van de tweede plaats.

Yates werd achttiende op 50 seconden van Ganna. Jos van Emden was op plaats zeven de beste Nederlander. Hij gaf 39 seconden toe op de dagwinnaar. Mathieu van der Poel zette de veertiende tijd neer.

Kelderman klimt twee plaatsen

Wilco Kelderman van Sunweb begon als de nummer zes van het klassement aan de tijdrit en was sneller dan Aleksandr Vlasov en Fausto Masnada, die hij in de eindrangschikking passeerde. Kelderman eindigde als vierde in de Italiaanse etappewedstrijd op 56 seconden van Yates.