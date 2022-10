Getachew en Ayana winnen marathon Amsterdam, nationale titels Choukoud en Balter

Khalid Choukoud (36) legde net als vorig jaar beslag op de Nederlandse titel door na 2.09.33 de finish te passeren. Daarmee dook hij tevens net onder zijn persoonlijke toptijd. Vorig jaar zegevierde Choukoud op de NK in Amsterdam in 2.10.25.

Bij de vrouwen ging de zege naar de debuterende Almaz Ayana, die in 2016 olympisch goud won op de 10 kilometer. De Ethiopische Ayana kwam binnen in een tijd van 2.17.19 en bleef daarmee ruim een halve minuut onder het parcoursrecord van Angela Tanui (2.17.57).

Ayana schudde in het Vondelpark haar landgenote Genzebe Dibaba van zich af, die eveneens in Amsterdam debuteerde op de klassieker over 42,195 kilometer. Dibaba kwam als tweede over de streep in 2.18.05.

De 31-jarige Dibaba is de wereldrecordhoudster op de 1500 meter, de afstand waarop ze in 2016 olympisch zilver pakte.

Leonie Balter werd in Amsterdam tiende en pakte de Nederlandse titel (2.37.41). De 31-jarige atlete bleef daarmee 41 seconden onder haar persoonlijk record.