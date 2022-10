Meisje (10) overleden bij ongeluk op A73, drie kinderen gewond

Bij het verkeersongeval afgelopen nacht op de A73 is een 10-jarig meisje om het leven gekomen, meldt de politie. Het slachtoffer zat samen met haar 36-jarige vader in een van de twee auto's die betrokken waren bij het ongeluk.

De aanrijding tussen de auto's vond kort na middernacht plaats ter hoogte van het Limburgse Sint Joost. Het dodelijke slachtoffer en haar vader komen uit het Duitse Gelsenkirchen, meldt de politie. De man is naar het ziekenhuis in Venlo gebracht, meldt 1Limburg.

In de andere auto zat een gezin met een 43-jarige man, een 34-jarige vrouw, twee meisjes van 4 en 7 jaar en een jongen van 12 jaar. Zij zijn met onbekend letsel naar het ziekenhuis in Maastricht gebracht. Het is onduidelijk waar zij vandaan komen.

De politie onderzoekt de zaak. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, is momenteel niet bekend.