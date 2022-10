Ancelotti gaat geen uitvinder spelen in Clásico, Xavi snapt onvrede Barça-fans

Toch is de sfeer bij Barcelona alles behalve opgetogen. Na het gelijkspel (3-3) tegen Internazionale van woensdag dreigt uitschakeling in de Champions League. Net als vorig seizoen lijkt de ploeg veroordeeld te worden tot de Europa League, wat in Catalonië als een regelrechte blamage wordt ervaren.

Dat risicovolle beleid werpt binnen de landsgrenzen zijn vruchten af. Barcelona is nog ongeslagen en won zeven van de acht competitiewedstrijden. De ploeg van trainer Xavi deelt de koppositie met Real. Het gat met de concurrentie is zo vroeg in het seizoen al aanzienlijk, waardoor de Clásico's een beslissende rol in de titelstrijd kunnen spelen.

"In Europa hebben we gefaald, maar er blijven nog andere competities over", zei Xavi op zijn persconferentie. Doordat de kans op overwintering in de Champions League aan een zijden draad hangt - als Inter thuis van het zwakke Viktoria Plzen wint, ligt Barcelona eruit - was er ook kritiek op Xavi, eigenlijk voor het eerst nadat hij vorig jaar de ontslagen Ronald Koeman had opgevolgd.

Daar had de oud-middenvelder wel begrip voor. "Ik weet heel goed waar ik werk en wat de verwachtingen zijn. We hebben gefaald in een wedstrijd waarin we niet mochten falen. Ik begrijp heel goed hoe de fans zich voelen, zelf ben ik ook verdrietig", sprak hij.

"Maar uiteindelijk moeten we gewoon positief blijven. Ik ben gekomen om de situatie te veranderen en dat kan nog steeds worden bereikt. Als ik dat niet meer zie zitten, dan zal ik dat eerlijk vertellen. Ik zal niet het probleem zijn op de dag dat ik geen oplossingen meer zie."

Maar begrijp Xavi niet verkeerd, hij denkt nog lang niet aan opstappen. "Ik zie genoeg positieve punten. We hebben een sterke ploeg met goede aanwinsten."