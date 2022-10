Man (36) doodgeschoten in Dordrecht, auto doorzeefd met kogels

Bij een schietpartij vannacht in Dordrecht is een 36-jarige man uit die plaats om het leven gekomen. Volgens de politie zat de man in een geparkeerde auto toen hij onder vuur werd genomen.

Het incident gebeurde rond 00.30 uur op de Van den Tempelstraat. Volgens de politie is er meerdere keren geschoten. De hulpdiensten kwamen snel ter plaatse, maar konden niets meer voor het slachtoffer betekenen. Hij stierf ter plekke aan zijn verwondingen.

Getuigen gezocht

De politie is nog op zoek naar de schutter. Getuigen en mensen die beelden van het schietincident hebben, worden gevraagd zich te melden.

De politie heeft ook in een persbericht de volledige naam van het slachtoffer naar buiten gebracht in de hoop dat getuigen zich melden. "Zo willen we weten wie het slachtoffer was, en of hij bijvoorbeeld vijanden had", aldus een woordvoerder van de politie.

Buurtbewoners zeggen tegen de regionale omroep Rijnmond vannacht veel schoten gehoord te hebben. "Ik ben militair geweest, dus ik weet gelijk het verschil tussen vuurwerk en geweerschoten", vertelt een omwonende. "Dit klonk duidelijk als een automatisch wapen, waarmee naar mijn idee twee salvo's van ongeveer zeven schoten zijn afgevuurd."