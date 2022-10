Hancko, volwassen verdediger in Feyenoord vol groeistuipen: 'Brengt iets onverzettelijks'

David Hancko - ANP

"Moet Sparta Praag Hancko wel verkopen?" Dat vroegen Tsjechische media zich afgelopen zomer af. "Hij is een sleutelspeler voor de club, een verdediger die alles in zich heeft. Hij is een stopper die vanuit zijn positie achterin ondersteuning kan geven aan de aanval. En niet alleen op het veld is hij een leider, ook daarbuiten." Het enige minpuntje wat ze kunnen bedenken: "Zijn blessuregevoeligheid. Al is hij nu al tijden topfit."

AZ-Feyenoord bij de NOS Dávid Hancko neemt het zondag in de eredivisie met Feyenoord op tegen AZ. De wedstrijd in Alkmaar begint om 16.45 uur en is live te volgen via ons liveblog op NOS.nl en NOS-app, NOS Teletekst en NOS Langs de Lijn op NPO Radio 1. Een samenvatting staat meteen na de wedstrijd online en is om 19.00 uur te zien in NOS Studio Sport op NPO 1.

Technisch directeur Tomás Rosicky is dan ook niet bereid om mee te werken aan een overstap naar Feyenoord. De oud-speler van onder meer Borussia Dortmund en Arsenal houdt de Rotterdammers lang van zich af, maar gaat eind augustus overstag als er naar verluidt zes miljoen euro wordt geboden, een bedrag dat nog kan oplopen tot acht miljoen. Hancko is de op vier na duurste speler ooit van Sparta Praag, achter onder anderen diezelfde Rosicky, maar voor spelers als Peter Cech, Pavel Nedved en Wilfried Bony.

David Hancko tijdens de perspresentatie in het Feyenoord Stadion op 24 augustus 2022 - ANP

Op dat moment is Hancko alweer de dertiende aankoop van Feyenoord. Hij wordt gehaald voor het centrum, maar debuteert tegen FC Emmen als linksback. Ja, het was even wennen op die positie, zei hij achteraf tegen de NOS, maar toen hij zich richtte op zijn taken kwam het goed. Groeistuipen Binnen enkele weken is hij niet meer weg te denken uit de ploeg in opbouw van trainer Arne Slot. Er is genoeg aan te merken op dit Feyenoord vol groeistuipen, maar Hancko is al volwassen en neemt het team aan de hand.

Dávid Hancko geniet van zijn debuut voor Feyenoord en zeker ook van de aanmoedigingen van de Rotterdamse supporters in De Kuip. - NOS

Dat is ook een van de belangrijkste dingen die hij toevoegt, vindt analist en oud-Feyenoorder Mario Been: "Volwassenheid. En agressie. Mannelijkheid. De rest van het team is voor een groot deel jeugdig. Kijk naar Timber (21), Kökçü (21) en Szymański (23). Hancko is fysiek sterk, gaat voorop in de strijd. Een gelouterde speler." Het gebeurt niet vaak dat een speler van 24 gelouterd wordt genoemd, maar Hancko heeft al een voetballeven achter zich. Na zijn doorbraak bij het Slowaakse MSK Zilina verhuist hij in 2018 voor 3,5 miljoen euro naar Fiorentina. Twintig jaar is hij dan en pas één seizoen vaste basisspeler.

Neusje voor de goal Dávid Hancko scoorde afgelopen donderdag de 2-1 in de tweede wedstrijd tegen FC Midtjylland (2-2 eindstand). Het was alweer zijn derde doelpunt in tien wedstrijden voor Feyenoord. De Slowaak vond ook het net in de Europa League-wedstrijd tegen Sturm Graz (6-0 zege) en het eredivisieduel met FC Twente (2-0 zege).

De stap komt te vroeg. Hancko komt in Italië tot één assist in vijf duels en vertrekt aan het einde van het seizoen naar Sparta Praag. Daar is hij al snel een van de betere spelers. Linksback of toch centraal? Hancko, die ook de nodige interlands achter zijn naam heeft, gaat het bij Feyenoord nog eens hogerop proberen. Dit keer is hij er wel klaar voor. Pierre van Hooijdonk noemde hem vorige week in Studio Voetbal "een echt goede aankoop. Hij staat er vanaf de eerste wedstrijd. Hij is een echte leider, in alles." Maar wat is nu zijn beste positie? De Slowaak speelt de ene wedstrijd links in het centrum en de andere als linksback. En op beide posities is hij de beste Feyenoorder, aldus Leonne Stentler in hetzelfde programma.

Dávid Hancko maakt een week geleden de 2-0 voor Feyenoord tegen FC Twente. - NOS