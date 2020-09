Alle Jumbo-Visma-renners kunnen Tour vervolgen na negatieve coronatest

Ook de tweede verplichte coronatest in de Tour de France heeft bij Jumbo-Visma geen positieve gevallen aan het licht gebracht. Alle acht renners van de Nederlandse ploeg van geletruidrager Primoz Roglic kunnen dinsdag opstappen in de zestiende etappe.

"Ik ben heel blij dat we nog een week kunnen rijden", zegt Roglic, die het wachten op de uitslag niet als stressvol heeft ervaren. "Wat kan ik eraan doen? We volgen de regels en doen alles wat we moeten doen. We maakten ons er niet echt druk om."