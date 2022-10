Zeker negen gewonden na brand en gevechten in beruchte gevangenis Teheran

In de Iraanse Evin-gevangenis zijn gisteravond gevechten en een grote brand uitgebroken, waarbij ten minste negen mensen gewond zijn geraakt. Dat melden Iraanse staatsmedia. Op beelden op sociale media zijn vlammen en rook te zien. Op filmpjes klinken geweerschoten en explosies. In de beruchte gevangenis in Teheran zitten veel politieke gevangenen, onder wie tegenstanders van het Iraanse regime die bij de protesten van de afgelopen weken zijn opgepakt. Het is niet duidelijk of de brand in de gevangenis te maken heeft met die aanhoudende protesten. Volgens Rana Rahimpour, verslaggever van BBC Persian, is een link in ieder geval niet uit te sluiten. Iraanse staatsmedia benadrukken dat de brand losstaat van de protesten; gevangenen die vastzitten voor 'kleine' vergrijpen zouden een opslagplaats voor textiel in brand hebben gestoken. Daarna zouden zij met bewakers in gevecht zijn geraakt. Brandweerlieden waren tot in ieder geval gisteravond laat bezig om de brand te blussen. Op beelden van gisteravond zijn vlammen en rookpluimen te zien bij de Evin-gevangenis:

Explosies en rook bij de beruchte Evin-gevangenis in de iraanse hoofdstad. In deze gevangenis worden veel politieke gevangenen vastgehouden. Op sociale media gaan beelden rond waarop te zien is dat er brand is uitgebroken. - NOS