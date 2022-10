Iraanse staatsmedia: zeker vier doden bij brand in beruchte Evin-gevangenis

Bij de grote brand die gisteren uitbrak in de Evin-gevangenis in Teheran zijn volgens het Iraanse staatspersbureau Irna zeker vier doden en 61 gewonden gevallen. Het is niet duidelijk of dit het werkelijke dodental is na de brand van gisteravond. Onafhankelijke of verifieerbare informatie over het aantal slachtoffers is er nog niet.

Gisteravond verschenen op sociale media beelden waarop te zien was hoe vlammen en rook uit het gebouwencomplex sloegen. Vanochtend kwam het bericht dat de brand was geblust.

De Evin-gevangenis in Teheran is berucht. Er zitten veel politieke gevangenen, onder wie tegenstanders van het Iraanse regime die bij de protesten van de afgelopen weken zijn opgepakt. Het is niet duidelijk of de brand in de gevangenis te maken heeft met die aanhoudende protesten. Volgens Rana Rahimpour, verslaggever van BBC Persian, is een link in ieder geval niet uit te sluiten.

'Brand in naaiatelier'

Iraanse staatsmedia benadrukken dat de brand losstaat van de protesten. Het vuur ontstond na een gevecht tussen gevangenen in een naaiatelier van het complex, zei de gouverneur van Teheran vandaag op de staatstelevisie. Het zou gaan om gevangenen die vastzitten voor 'kleine' vergrijpen, meldden de staatsmedia eerder al. Daarna zouden zij met bewakers in gevecht zijn geraakt.

Tijdens de brand zouden er geen gevangenen zijn ontsnapt. Na het uitbreken van de brand was het opnieuw onrustig op straat. Op beelden die worden gedeeld is te zien dat betogers richting de Evin-gevangenis trokken. Volgens NOS-correspondent Daisy Mohr gaat vandaag op sociale media een oproep rond waarin demonstranten zeggen dat zij vanavond en morgen de straat opgaan "voor de gevangenen van Evin en andere politieke gevangenen in Teheran en Iran".

In de video is te horen dat de betogers "Death to Khamenei" roepen, waarmee zij doelen op de opperste leider van Iran: