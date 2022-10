Rins grijpt spectaculaire zege MotoGP Australië, Moto3-titel naar Guevara

In een race die begon met een aantal gewaagde inhaalacties nam Rins pas in de slotronde de koppositie over van Francesco Bagnaia, die zelfs nog terugviel naar de derde plaats. De Italiaan kon er niet echt om treuren: door het uitvallen van titelverdediger Fabio Quartararo nam Bagnaia de leiding in het klassement in handen.

Alex Rins heeft in de MotoGP op knappe wijze de grand prix van Australië gewonnen. De Spanjaard begon op startplek tien, reed iedereen voorbij en was op zijn Suzuki landgenoot Marc Márquez, die zijn honderdste podiumplek uit zijn carrière bemachtigde, net te snel af.

Het MotoGP-seizoen duurt nog twee races. Volgend weekend is de stoet in Maleisië. De laatste grand prix is op 6 november in Valencia.

Guevara wint Moto3

In de Moto3-klasse is de wereldkampioen al bekend. Izan Guevara boekte z'n zesde zege van het jaar en is daardoor niet meer te achterhalen. De 18-jarige Spanjaard eindigde vorig jaar nog als achtste in het eindklassement.

Alonso López ging ervandoor met de winst in de Moto2. Bo Bendsnyder werd verdienstelijk tiende nadat hij vanaf plek zeventien was gestart. De Nederlander pakte daarmee zes punten voor het algemeen klassement. Die andere Nederlandse coureur in de Moto2, Zonta van den Goorbergh, verscheen niet aan de start. Hij brak vrijdag zijn pols in de eerste vrije training.