Geen grote koerswijzigingen in speech Xi op partijcongres van 'nieuwe reis'

De 69-jarige Xi is sinds 2012 secretaris-generaal en sinds 2013 president van China. Wie is Xi Jinping, hoe komt hij zo machtig en wat wil hij met China? Bekijk de video:

Vijf jaar geleden, tijdens het Negentiende Partijcongres, trok Xi bijna 3,5 uur uit voor zijn speech. Die tijd had hij nu niet nodig, wetende dat zijn ongebruikelijke herverkiezing als partijleider slechts een formaliteit is. Het thema van dit Partijcongres luidt 'Een nieuwe reis', maar van grote koerswijzigingen was, zoals verwacht, geen sprake.

Onder de deuntjes van de Welkomstmars en ondersteund door het applaus van bijna 2.300 klappende afgevaardigde partijleden, liep partijbaas Xi Jinping rond 10.00 uur (lokale tijd) de Grote Hal van het Volk in. Spandoeken op de balustrade lieten geen misverstanden bestaan over wie er de scepter zwaait in dit China. "Xi's gedachtengoed voor socialisme met Chinese karakteristieken in het nieuwe tijdperk moet volledig worden geïmplementeerd", viel er te lezen.

Zijn land kampt met grote economische problemen, deels het gevolg van aanhoudende lockdownmaatregelen en reisbeperkingen. "Dit is een grote test, op een stormachtige zee", sprak Xi over de jaren die komen gaan.

De speech van Xi Jinping was daarom vooral één van de zeldzame momenten om een inkijkje te krijgen in de plannen die de leider heeft met het land. Op een congres dat, officieel door beperkende coronamaatregelen, geslotener is dan voorgaande edities. Een select aantal buitenlandse journalisten werd toegelaten tot de Grote Hal van het Volk, de NOS zat daar niet tussen.

Taiwan

In de toespraak van Xi was er onder meer aandacht voor Taiwan, dat Xi wil terugbrengen onder de vleugels van het moederland, zoals het heet in Peking. "Het is aan de Chinezen om hun eigen zaken te beslissen", zei Xi, die in zijn woorden niet verder ging dan in eerdere uitspraken. "We sturen aan op vreedzame hereniging, maar zullen het gebruik van geweld nooit afzweren", zo waarschuwde hij.

Aan die hereniging, een annexatie van Taiwan, hing hij geen tijdlijn. De Grote Wederopstanding van de Chinese natie, partij-jargon voor een machtig China dat verenigd is met Taiwan, zou in 2049 een feit moeten zijn. "De historische wielen van nationale hereniging en de grote wederopstanding rollen voorwaarts, daarin is het moederland volledig verenigd", zei Xi. Het moet en zal gerealiseerd worden, zei hij, waarna de afgevaardigden hun handen een halve minuut lang stuk klapten. Het was een van de langere rondes van applaus.

Over Hongkong, waar een staatsveiligheidswet twee jaar geleden een einde maakte aan de relatieve vrijheid in de stad, herhaalde Xi eerdere woorden. De stad moet worden geregeerd door patriotten, zei hij: "Een land, twee systemen is de formule om diepgewortelde tegenstellingen en problemen op te lossen, en welvaart en stabiliteit op de lange termijn te kunnen waarborgen".

Volksoorlog tegen corona

Xinjiang, de regio waar China volgens de Verenigde Naties mogelijk misdaden tegen de menselijkheid pleegt, liet hij in zijn toespraak buiten beschouwing. Een gedelegeerde van de regio - Zuliyati Simayi - stelde voorafgaand aan de openingsceremonie tegen Chinese staatsmedia wel dat Xinjiang van "een afgelegen provincie" is teruggebracht naar de "frontlinie van openheid". Simayi zei de verhalen van "het echte Xinjiang" te vertellen. Ook Tibet kwam niet terug in de toespraak.

Xi gebruikte zijn speech verder om zijn strenge zero-covidbeleid te verdedigen. "De Volksoorlog tegen het virus wordt uitgevoerd om de volksgezondheid te beschermen", zei Xi, voortbordurend op wat eerder al resoneerde in staatsmedia als het Volksdagblad.