Blind, Bassey, Baas en dan pas Wijndal: back van tien miljoen onderaan pikorde Ajax

"Anders is het gewoon tien miljoen euro weggegooid. Wijndal is toch gewoon een prima speler? Maar misschien traint hij als een krant hoor, dat weten wij niet."

Hij komt wel, hij komt niet. Wel op het lijstje, niet op het lijstje. Mondeling akkoord, geen mondeling akkoord. De vrijage van Ajax met Owen Wijndal in het voorjaar had veel weg van soap.

Van Kogerveld naar Oranje

Wijndal, opgegroeid in de Zaandamse wijk Kogerveld, kwam na een tussenstap bij HFC Haarlem als 10-jarig jochie terecht in de jeugdopleiding van AZ. In februari 2017 debuteerde hij, net 17 jaar, in de hoofdmacht met een 4-2 thuisnederlaag tegen PSV, maar het duurde nog twee jaar voor hij een vaste waarde werd in Alkmaar.

En toen ging het snel. Bij AZ maakt Wijndal indruk met zijn aanvallende energie, maar ook verdedigend stond hij zijn mannetje. Met zijn maatjes Calvin Stengs en Myron Boadu was hij blikvanger van een wervelend elftal dat op weg leek naar iets heel bijzonders, tot corona een streep door de competitie zette.

Bondscoach Frank de Boer gunde Wijndal in november 2020 zijn debuut in Oranje in het oefenduel met Spanje en bekroonde de avond in de Johan Cruijff Arena met een assist op Donny van de Beek.