Bij een ongeval tussen twee auto's op de A73 ter hoogte van het Limburgse Sint Joost zijn een dode en zes gewonden gevallen. Het ongeluk gebeurde rond middernacht. Hoe het heeft kunnen gebeuren is niet bekend. Op foto's is te zien dat de schade aan de voertuigen groot is.

De gewonden zijn met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. Voor de hulpverlening werden onder meer twee traumahelikopters ingezet.