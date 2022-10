Centraal Station Amsterdam deels afgezet vanwege schietpartij, twee gewonden

Een deel van het Centraal Station in Amsterdam is vannacht afgezet vanwege een schietpartij. Daarbij zijn zeker twee mensen gewond geraakt. Hoe ze eraan toe zijn, is niet bekend. Ze zijn afgevoerd naar het ziekenhuis, laat de politie weten.

Wie heeft geschoten is niet bekend. De schutter is op de vlucht geslagen. De politie is bezig met een zoekactie. Niemand is aangehouden.

Op het moment van de schietpartij was het druk op het station. Meerdere mensen waren getuige van het schieten. Een aantal van hen wordt verhoord.

De politie rukte groot uit voor het incident. Mensen werden door agenten gesommeerd om afstand te houden. Een deel van de achterkant van het station werd afgezet. Daardoor konden reizigers niet hun reis vervolgen.